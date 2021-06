NÄDALA KOOK | Peaaegu rasvavaba mahlane porgandikook  

4. Valmista kohe kate: mõõda kõik katteained kaussi ja mikserda läbi. Kui kook on umbes 15 minutit ahjus olnud ja juba veidi tahkemaks küpsenud, tõsta kate lusikaga ühtlaselt koogile. Osa kattest vajub põhja, sest tainas on ju veel läbi küpsemata, aga see ongi hea, sest nii jäävad tõmmu koogi sisse toredad heledad pesad. Tõsta kook ahju tagasi ja küpseta lõpuni. Lase enne lahti lõikamist veidi jahtuda. Kook maitseb hästi nii soojalt kui ka jahtunult ning seda võib ka sügavkülmutada.