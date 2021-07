30 AASTAT TAGASI: kuidas peegeldus kehv aeg kokaraamatutes? Laulva revolutsiooni aegsed soovitused ja retseptid 

Pekk pruunistatakse pannil keskmises kuumuses, et rasv jõuaks välja sulada. Liiga soolase liha kasutamisel valatakse lihale vett, lastakse pisut keeda, soolane vesi valatakse ära ja alles siis liha pruunistatakse. Kui pannil on piisavalt rasva, siis tõstetakse liha pannilt ja rasvas pruunistatakse sibulaviilud. Lisatakse mõned lusikatäied jahu ja kuumutatakse pidevalt segades. Kui soovitakse heledat sousti, siis jahu ja sibulat ei pruunistata. Nüüd valatakse pannile vähehaaval (et jahu ei jääks tükki) vett, piima või puljongit. Segatakse hoolikalt ja lastakse vaiksel tulel keeda. Sousti keedetakse küllalt kaua (isegi tund aega), et kaoks jahu toores maitse. Tavalist pekisousti keedetakse vähem. pekikuubikud võib jätta sousti sisse, kuid soolalihaviilud antakse koos kartulitega sousti kõrvale.