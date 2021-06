NÄDALA HOIDIS: proovi sirelisiirupit! 

Foto: Ragne Värk

Imeliselt lõhnavatest õitest valmistatud siirup on kange ja magus ning sobib maitseandjaks kokteilidesse, kohvi- ja teejookidesse. Lisa jäätisesegusse või suvistesse magustoitudesse, lahjendatuna on see lihtsalt üks mõnus ja värskendav suvejook!