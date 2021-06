NUIKAPSAS: sõltuvust tekitav vahepala, mida pole vaja karta 

Poest tasub kaasa haarata nuikapsas, mis on kõva ja ilus heleroheline. Kindlasti ei tohiks ostetav vili olla pehme või kollane. Eelistage pigem keskmisi kui pisikesi või väga suuri vilju.

Kust pärit?

Esimesed ajaloolised märked on 15. sajandist, nuikapsast kirjutati siis kui uuest köögiviljast Itaalia köögis. 16. sajandi lõpuks kasvas juba ka Austrias, Saksamaal, Inglismaal, Hispaanias ja Vahemere ääres. Seega saab öelda, et tegu on Euroopa viljaga.