LOODUSESSE TOITU NAUTIMA! Paki piknikukorvi imelised hõrgutised! 

Keetke bataat pehmeks, pange kaussi ja purustage pudrunuiaga. Lisage riisijahu, sool ja küpsetuspulber ning segage pehmeks tainaks. Tainas peaks olema pehme, aga mitte kleepuv. Kui on veidi vesine, siis lisage jahu. Moodustage umbes 2 cm läbimõõduga pallikesed. Kuumutage potis või sügavas pannis keskmisel kuumusel taimeõli ja asetage pallikesed õli sisse. Praadige palle 4–5 minutit, kuni need on kuldpruunid ja tõusevad pinnale.