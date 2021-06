SIGAREXIT | Inglismaal kogub jõudu otsus välikohvikutes tubaka tarvitamine lõpetada. Kas ka Eestis? 

The Guardian vahendab, et viiruspiirangud on suitsetajad teinud avalikkusele nähtavaks, nad ummistavad kõnniteesid ja restoranide välialasid. See ongi tinginud uued nõuded, et ka need kohad saaksid tossuvabaks.

Juba eelmisel aastal tehti Suurbritannia parlemendi ülemkotta seadusemuudatus, mis oleks piiranud välitingimustes suitsetamist, ent see ei läinud läbi.

Northumberland maakonnanõukogu, Durham, Põhja-Tyneside, Newcastle ja Manchesteri linn on keelanud suitsetamise tänavatel kohtades, kuhu restoranid, pubid ja kohvikud on löönud püsti oma väliterrassid. Samuti on Gatesheadis välikohviku loa saamise üheks tingimuseks asjaolu, et see piirkond olgu suitsuvaba.

Ka Oxfordshire kavatse b välitingimustes töötavates restoranides suitsetamise lõpetada. See on kõiki osa laiemast kavast muuta kogu maa aastaks 2025 suitsuvabaks. Kavas on ka meetmed, et teha suitsemine kodudes, autodeses, koolide väravates või erinevatel mänguväljakutel võimalikult ebamugavaks.