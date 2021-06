USKUMATU! Kas teadsid, et lilla sirel on ravimtaim, millest saab teha maitsvat siirupit 

Sireliõitest tehtavat teed ja preparaate kasutatakse palaviku alandamiseks ning põletiku leevendamiseks. Õisi tuleks tee jaoks kuivatada ning parimad on just lillat värvi õied. Värsked sirelilehed leiavad rakendust halvasti paranevate haavade ravimisel ning lehetõmmis on sobilik haava pesemiseks. Siiski ei ole sireli näol tegemist imeravimiga. „Kui on ikkagi mõni suurem mure, siis tuleks arsti poole pöörduda,“ ütleb Allikas.