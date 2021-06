KRIISI ÜLETANUD KOKA EDULUGU | Mirru Mürfel: tulin eneseotsingutelt Eestisse, rahata ja koduta. Aga hing helises! 

Nimi Mirru Mürfel oli Miriamil valmis juba 15 aastat tagasi. „Unistasin, et kui mul kunagi tuleb mingi oma „magusateema“, saab see nimeks Mirru Mürfel – tuletus Miriami trühvlist. Lisaks sain paar aastat tagasi teada, et Mürfel on ühes saksa muinasloos haldjas,“ seletab pagariemand ja köögivõlur.