KIIRE AMPS PIKNIKULE | Kevadised grillsaiad lõhega  

2. Pane 4 saiaviilu lauale võipool all. Pane peale riivjuustu, rediseid, spinatilehti, rohelist sibulat, majoneesi, lõheviilud ja riivjuustu.

3. Pane peale täidiseta saiaviilud võipool üleval ja suru tihedalt kokku. Grilli mõlemalt poolt 1-2 minutit kuni saiad on pruunistunud ja krõbedad ning juust sulanud.Suru grillimise ajal saiu pannilabidaga, et need hästi koos püsiksid.