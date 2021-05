ÕHTULEHE SUUR KALJATEST: kas naturaalne kali teeb kääritamata joogile pika puuga ära? Kas valge kali on ikka kali? 

Kaupluste kaljariiulitesse süvenedes avastasin üllatusega, et rohkem pakutakse Leedus kui Eestis valmistatud kalja. Sestap proovisime meiegi kuut Leedus ja kolme Eestis villitud kalja ja kaljajooki. Ülejäänud neljast pärinesid pooled Lätist ja pooled Venemaalt. Aga Karksi mõisa pruulikoja 225. aastapäevale pühendatud „erilise Eesti kalja“ sünnimaa jääbki saladuseks. „Karksis enam tootmist pole ja antud kali on tehtud allhanketööna, kuid tegemiskohta me ei avalda, kuna tegemist on konkurentsitundliku informatsiooniga,“ ütleb Mobec AS-i tootejuht Elena Lomp.