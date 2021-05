NÄDALAMENÜÜ | 31. mai – 6. juuni: kasulikud kuusevõrsed viivad su kodused toidud järgmisele tasemele! 

Kuusevõrsed on hea kevadine turgutus, mille lisamiseks erinevatele toitudele pole piiranguid. Need kevadised vitamiiniallikad annavad salatile, maitsevõile ja smuutile mõnusalt hapuka maitse, lisavad lihamarinaadile värskust või magustoidule erilisemat maitset. Kindlasti tasub kuusevõrseid, mis on pakitud väikeste portsudena fooliumisse, säilitada sügavkülmas, et sügisel ja talvel oma toidulauale vaheldust ja kevade maitset tuua.