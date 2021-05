Kalatoitude retseptid HEAD KALAPÄEVA! Argine suitsukalasalat Pille Enden , täna 07:26 Jaga: M

Foto: Jaan Heinmaa

Kerge ja lihtsa argise salati võib iga kell kokku segada, kui isu tekib või nälg näpistab. Salati saab valmistada valge lihaga kuumsuitsukalast, näiteks on heik ja tursk sobivad. Võib ka valmistada luksuslikuma salati kasutades lõhet või forelli, mõlemal juhul maitseb see hästi. Ja kui on juba saada varajasi kartuleid, siis need annavad veelgi parema maitse.