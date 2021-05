EVELIN ILVES | Mida teha, kui tunned end väsinuna ja valutavana, kuid proovid ei leia mingit haigust? 

Kes on meditsiini õppinud, need teavad, et maks on meie keha kõige võimsam puhastuskeskus ning tema võime end uuendada ja isegi hävinud rakkude asemele uusi luua on fenomenaalne. Sarnaselt võib iseloomustada soolestikku. Nii põhjalikult ja molekulaarse tasandini välja arendatud süsteemi võimekuses ei pea kahtlema ning nii maksa kui soolestiku võimekuses oma tööga hakkama saada justkui ei peaks me keegi kahtlema.