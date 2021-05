LUGEJA KÜSIB | Kuidas toorvorste õigesti grillida, et need katki ei läheks ega ära ei kuivaks? 

Lõika toorvorstid jätkukohtadest lahti. Nii on neid mugavam grillil keerata. Kui jätta vorstijada lahti lõikamata, säilitavad need küll paremini mahlasust, kuid võivad pöörates katki minna.

Söed on toorvorstide grillimiseks valmis, kui saad kätt u 4−5 sekundit hõõguvate süte kohal hoida. Sama reegel kehtib kuumuse kohta ka gaasigrillil, ehk siis vali võimalikult madalad kraadid.

'Lao vorstid grillile ühtepidi (mitte risti-rästi), siis on neid mugav mitmekaupa korraga ümber pöörata. Kui vorstid on grillil juba natuke kuuma saanud, kergita neid tangidega korraks grillresti küljest lahti, et vorstide kest vajumisvorpide kohast katki ei läheks.