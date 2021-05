Tähista rahvusvahelist hamburgeripäeva 

Foto: pexels

Reedel võid hamburgereid süüa nii palju kui jaksad. Keegi ei tea enam, kellele tuli esimesena pähe mõte kotlet kahe saia vahele panna. Küll on aga selgeks vaieldud, et kuulus suutäis sai nime Saksamaa linna Hamburgi järgi. Just sellest linnast pärineb loomalihast lõigatud tüse praelõik, mida söödi saia või leivaga.