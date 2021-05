TOIDUKOHTADE SISERUUMID OOTAVAD KÜLALISI! Presidendi peakokk kutsub: söö kohalikes restoranides, nii aitad elus hoida Eesti toidukultuuri 

„See on tore, et inimesi tagasi sisse lubatakse, aga seda oleks saanud teha paar nädalat tagasi,“ leiab Eesti Peakokkade Ühenduse president Taigo Lepik, kommenteerides esmapilgul rõõmsat sündmust. Ent koroonapiirangud pole täiesti kadunud. Restoranides on endiselt 50 protsendi täituvuse nõue, meenutab Lepik, kelle tööülesannete hulka kuulub ka presidendi kantselei peakokaks olemine.

Lepik loodab, et restorane enam ei suleta ning piisab hajutatuse nõude täitmisest. „Lõppkokkuvõttes pole ju mingeid uuringuid selle kohta, et hajutatuse- ja hügieeninõudeid täitvates restoranides leviks viirus rohkem kui toidupoes või kaubanduskeskuses.“

Lepik tõdeb, et seekordne restoranide sulgemine tabas valusasti neid, kes aasta alguses hooajaliselt uksed sulgesid, lootuses need aprilli alguses taas avada. „Kaks kuud on siiski märkimisväärne erinevus, kui on vaja üüri ja muid kulusid katta.“

Tallinna linn on teada andnud, et ei küsi restoranidelt rendihinda, ja sellest on Lepiku sõnul olnud palju abi. Kuid paljud restoranid asuvad erapindadel. Võrreldes eelmise aastaga tulid eraomanikud üüride osas restoranidele vähem vastu. Mitu restoraniomanikku on öelnud, et kuna piirid on endiselt suletud, on lootus siseturistidel. Lepiku sõnul tuleb siin mõista, et siseturism töötab pigem suunaga linnast maale, väiksematesse kohtadesse.

Turismi kiiret taastumist oodata ei tasu. „Kui, siis naaseb lähiturist Baltikumist, Rootsist või Soomest juulis-augustis, aga sellele ei saa panustada. Kaugematest nurkadest külaliste osas ei tahaks üldse spekuleerida.“

Kuidas aga saada kohalikke enam külastama enda piirkonna söögikohtasid? Kas eestlastel on üldse huvi restoranides käia? Taigo Lepiku sõnul näitas teine koroonakevad, et on küll. Terrasside avamisele järgnenud klientide voog oli julgustavaks näiteks. „Kui terrassid läksid lahti, täitusid need märkimisväärse kiirusega. See näitas, et inimesed tahtsid seal olla, nad tahtsid head toitu ja teenindust nautida.“