KAMADO LUMMUSES | Keraamiliste grillide viis hõrku plussi ja üks rasvane miinus 

Maailma kokandusveebidel on kamadod heas kirjas. Neid soovitatakse, kui tegu on tõeliste gurmaanide ja meistriambitsioonidega grillifännidega. Samas üldistes tarbijatestides jäävad nad üldkokkuvõtetes alla korralikku küttekollet ja seetõttu mingisugustki kuumusereguleerimist omavatele ümmargustele grillidele - ja ainult hinna pärast.

Kamadode fännid ütlevad, et see on viimane grill, mida keegi ealeski peab ostma. Vastuhääled ütlevad, et kui sa kavatsed suvel vaid kord nädalas poešašlõkki kärsatada, pole vaja selle arvele tuhandeid lisada: ühe lihatükikese hind sinu taldrikul tõuseb astronoomilistesse kõrgustesse.