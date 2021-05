Gluteenivabad retseptid EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Vastupandamatud mandli-martsipani küpsised Evelin Ilves , täna 07:04 Jaga: M

Vastupandamatud mandli-martsipani küpsised Foto: Evelin Ilves

Mulle lihtsalt meeldib martsipan. Ükskõik, millisesse maiusesse seda lisada, kohe saab tulemus kordades parem. Martsipanimasse on väga erineva koostisega, seega tuleb ostes olla tähelepanelik ja kindlasti lugeda etiketilt, mis sinna lisatud on. Kui mandlimass on alla 20%, siis ma pigem jätaksin ostmata. Ka glükoosi-fruktoosi siirupiga tehtud tooted tasub oma tervise huvides poodi jätta. Aga üks hea ports Lübecki martsipani teeb küll imet!