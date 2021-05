EVELIN ILVES | Õnneliku elu retsept kahes ämbris 

Räägime stressist, pani ette üks tore podcasti-pidaja. Ta lisas, et stressist justkui ei taheta rääkida. Ilmselt sellepärast, et säärased jutud ise juba toodavad stressi juurde. Aga stress pole ju alati negatiivne! Kõik sõltub sellest, kus on sinu individuaalne taluvuse piir ja millega sa stressi tasakaalustad. Võtsin kutse vastu ja tutvustasin talle ühe ilmakuulsa füsioterapeudi loengust leitud toredat „stessiämbri” mudelit.

Olgu algatuseks öeldud, et kaks ämbrit inimese käes on alati parem kui üks.