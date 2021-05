Vladislav Koržets: meie asi on kohaneda, õppida seedima elavhõbedat ja kõike muud  

„Tänavune kevad oli tiba jahedam ja räim hakkas ka tulema tavalisest hiljem. Vahel on küll nii olnud, et mai teises pooles poest enam värsket räime ei saagi,“ ütleb Vladislav Koržets. Armastatud kalakokk soovitab kevadisel püügihooajal julgesti kohalikku värsket kala süüa ning juba täna räimejahile minna ja need siis lihtsasse õlimarinaadi panna. Või miks mitte hoopis haugikotlette teha.