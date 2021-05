NÄDALAMENÜÜ | 17.–23. mai: hommikusöögi ajal tasub maiustada, sest see kulub kohe ära 

Hommikusöök on päeva tähtsaim toidukord, millest saadav energia peaks tagama kolmandiku kogu päeva energiavajadusest. Hommikusöögist saadud süsivesikud lähevad kohe kasutusse, seega ei pea kartma, et need rasvana ladestuvad. Täisväärtuslik hommikusöök on heaks alguseks tegusale päevale.