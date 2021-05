IMELINE KOOSLUS: martsipanisel põhjal rabarberikook 

Blenderda külmad võitükid jahu ja soolaga ühtlaseks puruks, lisa riivitud martsipan ja muna ning sõtku tainaks. Suru tainas ühtlaselt küpsetuspaberiga kaetud 26 cm läbimõõduga lahtikäiva vormi põhja, täksi kahvliga auguliseks ning pane pooleks tunniks külmkappi tahenema. Küpseta põhja 180 kraadi juures pöördõhuga 15 minutit, kuni põhi on helekuldne.

Klopi hapukoor ricotta, munade, vanilli, suhkru ja sõelutud tärklisega ühtlaseks. Lisa laimi riivitud koor ja mahl ning vala kreem põhjale. Puista peale hakitud rabarber ja mandlilaastud ning küpseta 180 kraadi juures ilma pöördõhuta 45–50 minutit, kuni täidis on tahenenud, kuid keskelt võdiseb veel veidi. Rabarber ajab küpsedes mahla välja, kuid see imendub jahtudes täidisesse, muutes selle veelgi mahlasemaks, nii et ole kannatlik ning lase koogil enne söömist korralikult maha jahtuda.