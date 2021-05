RETSEPTISOOVITUSI JÜRI RATASELE | Pingete mahasöömine on kaunis kunst, mis parima tulemuse nimel tuleks koos luua 

Koos söögitegemine on üks lõõgastamaid ja ühendavamaid tegevuse üldse. Lisaks on saavutusrõõm üsna kiiresti tulemas - tulemusi näed ja maitsed kohe. Maitsmine on aga üks olulisemaid viise, kuidas me maailma kogeme.

Niisiis, pakume välja eelmistele ja tulevastele valitsustele 10 retsepti, mida koos valmistada. Alati pole vaja maksumaksja raha eest kalleid restorane külastada - kuigi ka horeca sektor on väärt toetamist. Mõnikord võiks murdosa maksumuse eest roa seltskonnaga ise valmis kokata. Seda enam, et Stenbocki õuemajakeses on kuulduste kohaselt lisaks peoruumidele ka köök täiesti olemas...

Klikka retseptil: Suitsutatud sea välisfilee tainas

Suitsutatud sea välisfilee tainas Foto: Toidutare

Näeb peen välja, aga tegelikult pole sugugi raske teha. Igaüks saab midagi: kes keedab spinatit, lõikab liha või rullib tainast. Suitsuliha on konservatiivne maatoit kah veel.

Klikka retseptil: Siidris hautatud seapõsed