SUHKRUDETEKTIIVID | Kuidas lugeda sildilt, kas ka päriselt pole toitu lisatud suhkruid ja kas alati peab neid kartma? 

Üsna sageli kirjutatakse või räägitakse, et tuleks vähendada suhkrute tarbimist. Kas kõikide suhkrute saamist peaks vähendama? Kust suhkruid saab? Kuidas teada saada, kui palju on toidus suhkrut või suhkruid? Kas suhkruid peaks kartma või on need meile vajalikud?

Tihti suhkrust rääkides raske aru saada, kas peeti silmas ainult lauasuhkrut, kõiki suhkruid või tootesse lisatud suhkruid.

Võib aga juhtuda, et suhkru nimetus pakendil on selline, et inimene ei saagi aru, et tegemist on lisatud suhkruga, kuna silmadega otsitakse vaid nimetust "suhkur", aga kas tähelepanematusest või teadmatusest jäävad märkamata teised nimetused. Millised, seda loe siit!