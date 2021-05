KRIITIKA MÕJUS! Tere muudab sügisest menuka kiisukohukese glasuuri palmiõlivabaks 

Tere piimatööstuse sortimendis olevast kümnest kohukesest ei ole palmiõli vaid kolmes Emma omas, kirjutas Maaleht.

"Täna leidub palmiõli Maailma Looduse Fondi info kohaselt umbes 50% toidukaupluse pakendatud toodetes,“ ütles Ülo Kivine. „Palmiõli iseenesest ei ole tervisele kahjulik ega ohtlik. Mõistlikus koguses on see isegi tervisele kasulik, kui see ei sisalda transrasvu. Lisaks on see taimset päritolu ja omab väga paljudes toodetes kindlat funktsiooni."

Piimatööstuse juhi sõnul on palmiõli peamiseks probleemiks muutunud selle liigne ja ebaeetiline tootmine, mille käigus paisatakse õhku aina enam CO², hävitatakse loomade elupaiku ning rikutakse inim- ja tööõigusi. „Elu meie ümber muutub pidevalt ning samal ajal toimuvad muutused tehnoloogiates ja kasutatavates toormetes. Oleme Tere ja Farmi piimatööstustega hakanud juba alates eelmise aasta sügisest järk-järgult üle minema uutele kohukeste retseptidele. Näiteks uued Emma kohukesed on täielikult taimsete õlide vabad ja nende glasuur on valmistatud piimašokolaadist,“ sõnas Kivine.