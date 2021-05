Kodukirja köögiuudised mais: toidulauale jõuavad tõelised vitamiinipommid 

300 maitsvat retsepti

Lia Virkus on oma uude raamatusse “Minu parimad. Lihtsad kodused toidud ja küpsetised” kogunud 300 toimivat lemmik­retsepti eri eluetappi­dest. Ideed lastega peredele on pärit ajast, mil Lia lapsed veel kodus kasvasid ning lihtsad, kiired, hästi paika timmitud toidud olid asendamatud. Nende kõrvalt leiab hiljutisi lemmikuid viimastest, kalli kaasaga kahekesi elatud aastatest. Lia ütleb, et ajaga on tema suhtumine toidusse muutunud teadlikumaks ja retseptid tervisesõbralikumaks, ainult tema kirg küpsetamise vastu on jäänud muutumatuks.

Max&Mooritsi kanaliha

Max&Moorits, mis tuntud oma maitsvate lihatoodete poolest, pakub sel suvel grillimiseks kana. Tootevalikust leiab kana põnevas ploomimarinaadis ja klassikalises äädikamarinaadis šašlõkke, grillvorste ning jogurti-­karulaugumarinaadis kanafileed. Kõik tooted on vähese rasvasisaldusega, valgurikkad ja tervislikud ning neid on lihtne ja mugav valmistada.

Innovatsioon Stockmanni toiduosakonnas

Stockmanni toiduosakonnas on võetud igapäevaselt kasutusele ultraviolettkiirgusel põhinev toidukarpide puhastamise seade Violetta. Koostöös Tehnikaülikooliga loodud seade teeb omas vallas revolutsiooni: 8 sekundiga puhastab see kliendi korduvkasutatava toidukarbi bakteritest ohutult ja tõhusalt. Kõik sai alguse Stockmanni klientide ettepanekust pakendada toitu kaasa nende endi toidukarpidesse, et säästa loodust, vähendada ühekordsete pakendite kasutust ning nautida maitsvat, kvaliteetset ja tervislikku toitu. Foto: Nikita Turok