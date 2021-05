RIKKALIK HOMMIKUEINE EMALE | Kosutavad smuutid, hõrgud pirukad, peen munaroog ja maius, mida ka mudilastega valmistada 

Kuumuta ahi 175 kraadini. Määri 2 väikest ahjuvormi (või kuumakindlat tee- või kohvitassi) võiga. Klopi munad piima, 2 sl suhkru, vanillisuhkru ja soolaga lahti.

Eemalda saiaviiludelt koorik. Määri viilud ühelt poolt võiga, lõika diagonaalis pooleks, nii et moodustub 8 kolmnurka. Pane saiaviilud, võiga pool üleval, ahjuvormi, nii et põhi ja servad on kaetud. Pane vormi marju ja vala peale munasegu. Puista kummasegi vormi 1 sl suhkrut. Kata vormid fooliumiga ja küpseta 15 minutit. Võta foolium pealt ja küpseta veel 10 minutit.