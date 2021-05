Toiduuudised ESIMESED HOIDISED | Juustumoos rabarbriga Jana Olesk, ajakiri Nipiraamat , täna 09:11 Jaga: M

Foto: Jana Olesk

Juust on populaarne ja mõnus näks nii pidulauale kui ka õhtuseks nautimiseks koos kallitega. Seda naudingut on tore vürtsitada mõne omatehtud hõrgu moosiga. See särtsakas moos sobib ülihästi mahedate valgehallitusjuustude juurde, aga ka grillihooaja avapeol lihakõrvaseks.