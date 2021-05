PAKATAB ENERGIAST: kreveti-sparglisalat õuntega 

1. Kui kasutad tooreid krevette, eemalda neilt pea ja koori krevetid, jättes saba alles. Eemalda noaotsa abil ka must soolikas, mis jookseb piki kreveti selga. Kuumuta pannil õli ja prae krevette mõlemalt poolt umbes minut aega, kuni krevetid on roosad.

2. Eemalda sparglivarte alumine, puitunud osa, võttes sparglivarrel ühe käega keskelt kinni, teise käega hoides juurepoolsest otsast. Painuta sparglit, kuni vars ise õigest kohast murdub. Keeda varsi 4−5 minutit, kuni need on peaaegu pehmed. Nõruta spargel ja loputa külma vee all, et säilitada varte erkroheline värv. Haki sparglid 3 cm juppideks.