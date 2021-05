Toiduuudised TIIU TESTIB | Maitsestamata jogurtid, üks parem kui teine Kai Kodasma , täna 09:58 Jaga: M

GALERII

Foto: Kai Kodasma

Jogurt on üks populaarsemaid piimatooteid, seejuures on see ülimalt mitmekülgne just maitsestamata kujul. Aeg-ajalt tasub koju osta ja oma tervisele üks pai teha! Aga millist valida?