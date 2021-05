STAARI KÖÖGIANKEET | Marika Vaarik: ootamatud külalised teevad köögis nutikaks! 

Näitleja Marika Vaarik, millised toidud kuuluvad teie lemmikute hulka?

Oma köögis valmistatu on alati kõige parem. Abikaasa on mul hea kokk. Ega siis nälga jää, kui toidutegemisest on hobi saanud! Piisab vähesest, et miskit isuäratavat välja mõelda. Võiks olla aega ja kui tuju on hea, siis tulebki maitsev toit.

Millised toiduained on alati kodukapis olemas?