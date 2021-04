EVELIN ILVES | Kust leiab Eestimaalt inimesi, kelles puudutus on võimsam mistahes maakera kuklapoole maagiast? 

Me kõik – urbanismi vangid - otsime äratust. Kusagil kaugel mälusopis on põlismets meie turvaline pelgupaik ning vanavanemate talukoha tared ja ilmakaared meie kaitsev nähtamatu rahumaatriks. Metsa ülesostjad on meie maa talustruktuuri hävitanud ning Eestimaa roheline kuld põleb koos meie hingemaastikega maailma kliimasoojenemist kütvates hiigelahjudes.

Ent kuidagi moodi on seal hingemaastikud alles. Ja samuti inimesed, kelle puudutus on vägevam mistahes maagiast teistpoolt maakera.