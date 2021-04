BURGER BOLTIST | Vaata, milliseid toite armastavad eestlased tellida 

Tallinna populaarseimad söögikohad valiti välja kümnes eri kategoorias. Kategooriate võitjad on Viru Burger, Kooker, Hanköök, Armudu, Staap, 818 Street Food, Gotsu, McDonald’s, Tai Boh, Commune, Shaurma Kebab ja Poke Bowl.

Bolt Food Eesti suunajuht Marek Poeli sõnul premeeritakse populaarseimaid restorane juba teist aastat. “Teeme koostööd väga paljude Eesti söögikohtadega, et pakkuda oma klientidele võimalikult laia valikut erinevatest maitsetest ja köökidest. Ainuüksi Tallinnas oleme selle aasta jooksul lisanud üle 250 restorani. Kahtlemata on meie partneritel olnud keeruline aasta ja tahame anda oma panuse, et neist parimad saaksid vääriliselt tunnustatud,” ütles Poel.