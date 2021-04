Toiduuudised MEENUTADES PRÄÄNIKUID: pehmed mandlijahu-šokolaadiküpsised Blogi Jazzinokitchen , täna 09:39 Jaga: M

Pehmed mandli-šokolaadiküpsised. Foto: Blogi Jazzinokitchen

Need lihtsad mandlijahuga šokolaadiküpsised on gluteenivabad ja jäävad ka jahtunult pehmeks, meenutades präänikuid. Küpsised on õrna suussulava tekstuuriga, kuid tummiselt šokolaadised, sobides eriti hästi tassi kohvi või klaasi piima kõrvale. Soovi korral mängi retseptiga ja lisa tainasse ka näiteks hakitud pähkleid.