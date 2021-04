UUS TREND: ühismeedias valmistavad kõik toonikuga kohvi ja see on suveks imeline! 

Kui proffee tähenda skohvi segamist proteiinikokteiliga, siis see uus jook on märksa lihtsam teha.

Üllataval kombel sobivad need kaks maitset väga hästi kokku. Toonikus sisalduv hihiin tasandab kohvi happelisust. Kokku tuleb värskendav õrnalt kihisev jook, mis ei vaja enam suhkrut, kuna toonikus on seda piisavalt. Mõnel juhul lisatakse maitseks apelsinimahla või sutsu kaneeli. Ka kardemoniga võib katsetada.

On´s see siis ka tervislik? Proffee ehk kohv koos proteiinikokteiliga said tervisegurudelt ülespoole pöidlad. Kindlasti on see toniseeriv jook tervislikum kui noorte seas laialt levinud energiajoogid. Kindlasti aga peaks vaatama, kui palju on toonikus suhkrut ja pidama meeles, et magusad kihisevad joogid eeldavad piiripidamist.