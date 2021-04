HOIATUS! Bambust sisaldavaid plastist toidunõusid ei tohi enam müüa, kuna võivad olla ohtlikud tervisele 

Bambust sisaldavast plastist toidunõud, nende seas väga laialt levinud korduvkasutatavad kohvitopsid loetakse edasipidi tarbija tervise huvides nõuetele mittevastavaks, teatas põllumajandus- ja toiduamet.

Ameti toiduosakonna peaspetsialisti Katrin Jõgi sõnul peavad plastist müüdavad toidunõud vastama nõuetele, eelkõige seetõttu, et igast toiduga kokku puutuvast esemest eritub materjali koostisosi. „Eristada tuleb bambusest ja bambusjahust ning plasti segust valmistatud toidunõusid. Bambusjahu sisaldavast plastist võib toitu erituda tervisele ohtlike koostisosi. See on aga otsene oht tervisele,“ selgitas Jõgi.