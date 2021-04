Supiretseptid PRAKTILINE JA MAITSEV | Sametine sellerisupp Pille Enden , täna 07:25 Jaga: M

Sametine sellerisupp Foto: Jaan Heinmaa

Sellerisuppi ajendas tegema seik, et poes saada olevad varssellerid on tavaliselt nii suured, et ühe toidu valmistamisest jääb üle ja siis on vaja nuputada, kuidas neid ära kasutada. Sametine püreesupp on selleks hea variant. Mahedas kreemises supis annab seller kerge pähklise maitse