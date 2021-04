Kolleegid teatrilavalt: „Peeter Kard oli nagu elav toiduentsüklopeedia.“ 

„Me kõik teadsime, et ükskõik mis teemal Peetriga juttu alustada, siis 15 minti pidas sel teemal ka vastu, aga siis nagu niuhti oli ta mingi nipiga sõnasabast kinni haaranud ja juba me rääkisime toidust,“ mäletab Peeter Kardiga Pärnu teatris 28 aastat koos töötanud näitleja Enn Keerd. „Rääkimismaterjali oli Peetril kõvasti, seda küll...“ kinnitab ka 23 aastat tema kolleeg olnud Jaan Rekkor. Pole ka ime, sest tuntud filmi- ja teatrinäitleja on välja andnud üle kahekümne kokaraamatu ja -raamatukese. Lisaks on sadu – kui mitte tuhandeid – tema retsepte ilmunud ajakirjanduses.