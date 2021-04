Peeter Kardi kokaraamatute järgi on süüa teinud tuhanded eestlased 

„Juba väga varasest lapsepõlvest mäletan isa teatrist ja filmidest vabal ajal aina kas lugemas, välismaiseid kokaraamatuid tõlkimas või mehhaanilise trükimasina peal retsepte kirjutamas. See toksimise heli on mul väga selgelt meeles,“ ütleb Elin Kard. Armastatud näitleja Peeter Kardi retseptide järgi on süüa tehtud tuhandetes Eesti peredes. Toidutarest saad lugeda sedagi, mida ta soovitas "Kehva aja kokaraamatus".