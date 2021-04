MEELETU NÄLG? Loe, mille puudust erinevad isud tegelikult üritavad sulle öelda 

Vahel ei oska me aduda, et ihaldades mõnd kindlat maitset või toitu üritab organism anda meile teada, et soovib hoopis midagi muud. Näiteks millegi rasvase ja soolase ihaldamise taga on hoopiski puudus köögiviljadest, magusanälg aga paljastab: palun, maga rohkem.