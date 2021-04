Toiduuudised Põhjala juht kaitseb purgiõlut: Valage enne välja. Kas kujutate ette veini pudelist kurku kallamist? Toidutare , täna 11:00 Jaga: M

GALERII

Enn Parel (paremal) Foto: Arno Mikkor

Põhjala pruulikoda avas purgiliini ja villib edaspidi lõviosa toodangust purkidesse. Täisautomaatse liini jõudlus on 14 000 purki tunnis ning ettevõte investeeris liini avamisse 650 000 eurot. Põhjala pruulikoja ühe asutaja ja juhi Enn Pareli sõnul on purgid tulnud, et jääda. “Purgid ei ole enam mitte tulevik, vaid olevik. Need on olnud väikepruulijate eelistatud pakendiks juba 4-5 viimast aastat kõikjal maailmas. ,” rääkis Parel. "Purgis säilib õlu pikemalt värske ja transpordikulud on märgatavalt madalamad, kuna see on mitu korda kergem kui klaaspudel. Samuti on purgi keskkonnamõju väiksem, kuna alumiinium on kallis materjal, mille järele ümbertöödeldud kujul on kõikjal suur nõudlus. Uus pakend avab meile ka uusi eksporditurge - siiani on mõned turud meie jaoks suletud olnud, sest tarbijad ei soovi enam pudelis õlut osta."