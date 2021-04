AUSTA PERENAIST JA KOKARAAMATUT: enamlevinud vead, mida ka professionaalsed kokad teevad ja kuidas neid vältida 

Vahel on nutukas asju suisa eri anumates küpsetada ja alles viimases staadiumis kokku segada – ikka selleks, et iga pala kuju jääks alles.

See, et soola asemel suppi suhkrut pannakse on VÄGA levinud aps. Või et kiiruga aetakse sassi kuivatatud rosmariin pune, tüümiani ja basiilikuga (ehkki jama on sellest mõnevõrra väiksem). Ja kujutage ette, kui tore eksimus on kasutada magusa paprikapulbri asemel kogemata jahvatatud tšillit...