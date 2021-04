MIKROVÕRSED – tillukesed, kuid maitseküllased vitamiinipommid 

Mikrovõrsed on sisuliselt eri köögiviljade ja ürtide seemikud, mis oma olemuselt jäävad idude ja beebitaimede vahele, ehk on köögiviljade ja maitsetaimede esimene puhtaim kasvujärk, mis on söödav. Võrsed ei ole taimekaitsevahenditega saastunud ega kunstlike väetistega üle lastud.

Mikroköögivili on lihtne kombinatsioon puhtast veest, valgusest ja imeliselt vabanenud seemne potentsiaalist. Lisaks sellele, et nad on visuaalselt väga ilusad, peetakse mikrovõrseid ka tõeliseks väetoiduks. Mikrovõrsete söödavad osad ehk lehed ja varred on väga toitainerikkad, sisaldades palju vitamiine, mineraalaineid, aminohappeid, antioksüdante, ensüüme, nt C-, E- ja K-vitamiini, luteiini ja beetakaroteeni.