PARIMAD PIIRKONDLIKUD MAITSED | Vaata ja proovi, mida üllatavat ja maitsvat meil toodetakse 

Puljong OÜ Foodstudio koorene piprakaste

„Foodstudio näitab oma kõrget taset juba mitmendat aastat järjest – nad võitsid ka eelmisel aastal Põhja-Eesti Parima Toiduaine tiitli, samuti valiti nad ülekaalukalt rahva lemmikuks. Kastmete valmistamine kodus on aeganõudev protsess, nii et pole ime, et paljud kodukokad eelistavad kasutada valmiskastmeid. Foodstudio koorekaste on suurepärane näide valmiskastmest, mis sobib täiendama väga erinevaid roogi,“ kommenteeris Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp.