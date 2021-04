NÄDALAMENÜÜ | 19.–25. aprill: toidud värske karulaugu, naadi ja noore nõgesega 

Karulauk on juba metsa all või aias päris pikaks võrsunud ning ka nõges ja naat on oma ninad päikese poole sirutanud. Nüüd saab oma toidulauda taas rikastada ja tervist turgutada värske kevadrohelisega. Enne karulaugu korjamist tuleks kindlasti veenduda, et tegemist poleks piibelehe- või sügislille lehtedega.