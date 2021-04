Lihatoidu retseptid TOEKAS ARGIROOG | Hakkliha-riisitäidisega küpsetatud kapsad Pille Enden , täna 06:51 Jaga: M

Toekas argiroas on koos klassikaline kooslus- kapsas, hakkliha ja riis, kuid veidi eripärasel kujul - hakkliha-riisitäidis on küpsenud kapsa õõnsuses. Seda rooga on parem valmistada varajasest kapsast, mis küpseb kiiremini pehmeks, aga ka kähar ehk savoia kapsas sobib roa valmistamiseks hästi.