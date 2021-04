PANE TÄHELE! Kolm lihtsat nippi, kuidas toidu pealt raha kokku hoida 

Need knihvid on pärit üle-ookeani Ameerikamaalt, ent täiustatud Eesti kogemusega. Ameerika säästublogi pidaja, mitme kokaraamatu autor Beth Moncel õppis sente veerima siis, kui pidi õppelaenu tagasi maksma, vahendab Cooking Light. Nüüd on ta sellest teinud enda sissetulekuallika, õpetades teistelegi kokkuhoidlikkuse kaunist kunsti.

1. Ära osta poest midagi sellist, mida sa ise ei suudaks väiksema vaevaga valmis teha. Põhjus on lihtne – sageli on poed nendele toodetele pannud korralikku juurdehindluse, kasutanud kõige odavamaid koostisosasid ning maitsest ja kvaliteedist ei saa nii juttugi olla.

Hea näide on siin leib. Rukkileib on üsna lollikindel asi, milleks on vaja head jahu, juuretist, vorme, veidi suhkrut, soola ja vett. Isegi kui kasutad kõige kalleimaid ökojahusid on hind poe vinge käsitööleivaga võrreldes ikka vaid murdosa.

Võrdluseks: kalleim täistera ökojahu maksab 2 eurot kilo, 1 dl pruuni suhkrut 50 senti, sool 5 senti, võimalikud maitselisandid (köömned, 1 dl linnasejahu jms 50 senti). Kokku umbkaudu 3.05 eurot, millest saab kaks pätsi. Käsitööleiva ühe pätsi hind on keskmiselt 5 eurot.

Juuretist aga saab hõlpsasti kas osta ökopoodidest või sotsiaalvõrgustiku kaudu küsida – leivaküpsetamine on hetkel väga popp ja kodupagarid jagavad meeleldi oma leivapojukesi.

Kindlasti tuleks ise teha hummust ja pestot – need on kodustehtuna lihtsalt niivõrd palju paremad, odavamad ja kvaliteetsemad.

Samamoodi on kasulik kodus ise marineerida heeringat või kilusid – maitse saab parem (loe: vähem suhkrune) ning kulu on madalam.