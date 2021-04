IDUD JA VÕRSED: kuidas väärtuslikud vitamiinipommid maitsevad ja mida neist teha? 

„Keha jaoks idudel ja võrsetel suurt vahet pole, mõlemas on palju vitamiine. Aga kui võrse on pigem salati eest, siis idu krõmpsub hamba all,“ ütleb Väike Mahetalu OÜ perenaine Piret Matthew, kes Läänemaal võrseid kasvatab. Nii võrseid kui idusid lisab heldelt roogadesse ka restorani Riis peakokk Kadri Tran ning jagab Toidutares ka oma lemmikretsepti. „Kui idu kergelt kuumutada, mitte keeta või pikalt praadida, siis muutub ta maitse väga meeldivaks,“ ütleb Kadri. „Võrsed on täiskasvanud taimega võrreldes kuni 40 korda tervislikumad ja kõrgema toiteväärtusega,“ kinnitab ka Rohefarm OÜ peakokk Antti Utno ja pakub välja oma vitamiinidest pungil lemmikretsepti.