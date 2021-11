EKSTREEMDIEEDI TAGAMAAD: tunnustatud Eesti eksperdid seletavad: mis juhtub kehaga, kui süüa vaid 500 kalorit päevas?

„Need, kes ütlevad, et näljatunnet pole, valetavad. Minul töötas see dieet küll, aga see oli ikka kannatamine,“ muljetab 30aastane Kadri. Ta räägib viimasel ajal meedias ohtralt promotud dieedist. Mis see on? Lühidalt: võimalus ülikiiresti kaalust alla saada. Meelelahutuses töötav Kadri on niimoodi kahel korral enne olulisi esinemisi kaheksa kilo alla võtnud. Sa sööd päevas vaid 500 kilokalorit ja võtad lisaks erilisi terakesi. Reklaamijate sõnul peaks need terakesed tagama tervisliku kaalulanguse, „lülitades“ sisse erilise hormooni – koorioni gonadotropiini (hCG) –, mis aitab rasvavarusid maha süüa. Näljatundeta, lubavad reklaamijad.