Toidumisnõustaja õpetab: kas sina oskad poes kanaliha valida? 

Kana on üks parimaid valguallikaid ning valke on meil väga vaja. Vee järel on valgud teine kõige mahukam komponent organismis. See on peamine ehitusmaterjal nahale, luudele ja ka kõigele vahepealsele. Immuunsüsteemi toimimine ja vereringe liikumine on vaid mõned funktsioonid, mille eest võime valkudele tänulikud olla. Valgud aitavad lisaks kiiremini saavutada küllastustunnet ja säilitada lihasmassi. Selleks, et kanalihast maksimumi võtta, tuleb aga valida parim võimalik tooraine.

Värskeim valik

Vali alati värskeim tooraine. Seda on lihtne teha. Kõige värskem kanaliha on see, millel on kõige lühem tarneahel ehk mida ei pea teistest riikidest kohale transportima. Kodumaine kanaliha on muuhulgas ka väiksema ökoloogilise jalajäljega.

Puhtaim valik

Palju on räägitud antibiootikumide jääkidest lihas. Antibiootikumide kasutamine kasvustimulaatoritena ja haiguste ennetamiseks loomadel on Eestis ja kogu Euroopa Liidus keelatud. Antibiootikumide kasutamine on lubatud vaid ravi eesmärgil ja ainult veterinaararsti diagnoosi alusel vastavalt laboriuuringutele.

Hea uudis on see, et Eestis kasvatatud kanaliha on alati 100% antibiootikumide vaba, sest meie kohalikes linnufarmides on kanade haigestumine viidud heade elutingimustega miinimumini. Isegi kui kana on mingil põhjusel haigestunud, siis saab ta parimat hoolitsust ning ravitakse veterinaararsti määratud ravi järgi terveks.

Selleks eelistatakse alati looduslikke alternatiive ja lindude ravimine antibiootikumidega on viimane alternatiiv. Ka siis ei ole tarbijatel vaja karta, sest sel juhul kehtib lihatööstusesse saatmise keeluaeg, mida kontrollib rangelt ka Veterinaar- ja Toiduamet.

Kasvuhormoonide hirmu pole